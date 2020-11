Baresi presente a San Siro: l'immagine con Massaro, Maldini e Ibrahimovic

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, la leggenda rossonera Franco Baresi ha postato una foto che lo ritrae allo Stadio San Siro insieme a Maldini, Massaro e Ibrahimovic. I quattro, in particolare, seguono dalle tribune il Milan per dare la giusta carica per la partita contro la Fiorentina.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MilanFiorentina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanFiorentina</a> <a href="https://t.co/hevcQWHhe4">pic.twitter.com/hevcQWHhe4</a></p>— Franco Baresi (@FBaresi) <a href="https://twitter.com/FBaresi/status/1333061141178830849?ref_src=twsrc%5Etfw">November 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>