Calhanoglu premia i suoi followers: in palio due maglie del centrocampista turco

09.06.2019 00:15 di Matteo Calcagni Twitter:    Vedi letture
© foto di Giacomo Morini
Calhanoglu premia i suoi followers: in palio due maglie del centrocampista turco

Hakan Calhanoglu, intervenuto su Instagram, ha scelto di regalare due maglie autografate, una rossonera e una della Nazionale turca. Qui il post per partecipare al "contest" pubblicato dal centrocampista.

 

 