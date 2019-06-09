Calhanoglu premia i suoi followers: in palio due maglie del centrocampista turco
09.06.2019 00:15 di Matteo Calcagni Twitter: @matt_calcagni
Hakan Calhanoglu, intervenuto su Instagram, ha scelto di regalare due maglie autografate, una rossonera e una della Nazionale turca. Qui il post per partecipare al "contest" pubblicato dal centrocampista.
🚨 RAFFLE 🚨 To win my signed @millitakimlar 🇹🇷 or @acmilan shirt: 1.) Like this post 2.) Tag 2 friends in the comments! Good luck. Comptetition runs until 13rd June, 2019! ________________ Şimdi bir adet imzalı @millitakimlar 🇹🇷 veya bir adet @acmilan forması kazanabilirsiniz. Katılım için 13. haziran’a kadar 1.) bu paylaşımı beğenin ve 2.) iki arkadaşınızı etiketleyin - Başarılar! #HC10
Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu ️ (@hakancalhanoglu) in data: 7 Giu 2019 alle ore 4:58 PDT