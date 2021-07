Capitan Romagnoli e la doppia seduta a Milanello: "Felicità"

È passata poco più di una settimana da ritorno dei rossoneri a Milanello per iniziare la preparazione per la stagione 21/22. Diversi giocatori, tra cui capitan Romagnoli come dimostra il suo post su Instagram, sono contenti di essere tornati a lavorare nel centro sportivo di Carnago, da molti considerato come una vera e propria seconda casa: "Felicità". È un Alessio sorridente, rincuorato dalle parole e dalla fiducia espressagli da Pioli in conferenza stampa: "Il capitano è stato ed è Romagnoli".