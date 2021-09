Chaka Traoré saluta Parma: "Sempre grato a questa città, questo club e questi colori"

Chaka Traoré, neo giocatore del Milan, ha salutato il Parma, ex club del centrocampista classe 2004, con un post su Instagram: "Grazie, Parma. Perché Parma per me è più di un club, una squadra. È casa, famiglia, la cittá che mi ha accolto 6 anni fa. Dall’Under 12 fino ad oggi tra esperienze, desideri, gol, paure, momenti indelebili. L’esordio in Serie A, attimi che non dimenticherò mai. Una crescita umana e sportiva per cui devo ringraziare Parma, il Parma e tutte le persone che ho incrociato in questi anni fantastici. Sono e sarò sempre grato a questa città, a questi club e a questi colori che rispetterò ovunque e che porto con me. Grazie, Parma!".