Compleanno Van Basten, gli auguri della Serie A con la frase di Maradona

Il profilo Instagram della Serie A Tim, in occasione del cinquataquattresimo compleanno di Marco Van Basten, ha dedicato un post al "Cigno di Utrecht": "Diego Armando Maradona ha detto di lui: "È stato il giocatore più elegante che ho visto in vita mia, se Dio ha deciso di non farlo più giocare vuol dire che non vuole più che ci siano gol belli." Oggi compie 54 anni "il Cigno di Utrecht", tanti auguri".