Conc e la dedica per il nonno: "Il gol era per te, sarai sempre con me"

Nella giornata odierna il Milan Femminile ha battuto 4-1 l'Inter, conquistando così il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Dominika Conc, autrice del gol del 4-0, ha dedicato la rete al nonno scomparso da poco. La centrocampista su Instagram ha voluto salutarlo così "Nonno, questo era per te! Grazie per essere stato con noi in campo oggi, sarai sempre con me. Ti voglio bene, riposa in pace".