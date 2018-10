Conti: "E' solo l'inizio, sensazioni fortissime"

Andrea Conti è tornato ad essere tra i convocati per la partita contro la Sampdoria. Il terzino rossonero ha affidato ad Instagram le proprie emozioni per il ritorno a San Siro: "Tornare a leggere il mio nome tra i convocati. Tornare dentro lo spogliatoio con i compagni, sedermi in panchina e vivere una vittoria così importante insieme a loro. Sensazioni fortissime. Ma è solo l’inizio"