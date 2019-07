Correa, il fratello mette "like" ai commenti dei tifosi rossoneri

Facundo Correa, fratello di Angel, ha pubblicato una foto su Instagram insieme all'attaccante argentino. Nei commenti al post tanti tifosi rossoneri hanno chiesto a gran voce al classe '95 di accasarsi al Milan e Facundo ha messo "like" a questi post. Ricordiamo che il Milan è in una fase avanzata della trattativa per il calciatore dell'Atletico Madrid, in attesa che i due club trovino un accordo per i bonus.