Cris Brave e l'incontro con il suo idolo Cutrone: "Sei un bomber dentro e fuori dal campo!"

Cris Brave, giovane rapper affetto da tetraparesi spastica, è un grande tifoso milanista e domenica, in occasione di Milan-Parma, era presente a San Siro dove ha potuto incontrare prima e dopo il match il suo idolo Patrick Cutrone, il quale gli ha dedicato la rete segnata contro gli emiliani. Attraverso Instagram, Cris Brave ha pubblicato il video dell'incontro nel post-partita con il giovane bomber rossonero e anche con Paolo Maldini, con questo messaggio: "Non sono la fortuna di Cutrone per il gol che ha segnato, siete stati voi la mia fortuna. Grazie Milan! Patrick, quando ti ho chiesto il gol prima della partita speravo ci riuscissi. Anche tu hai quella fame sana, sei un bomber dentro e fuori dal campo! Grazie, a presto".