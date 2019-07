Cutrone, il saluto di Calabria: “Ti auguro il meglio, mi mancherai”

Patrick Cutrone ha salutato ufficialmente il Milan. Su Instagram, l'amico ed ex compagno di squadra Davide Calabria ha dedicato un post al centravanti: “Sarà strano, stranissimo dopo tanti anni, non vivere lo stesso spogliatoio, non indossare la stessa maglia, non averti più tra i piedi a Milanello. Ma è il calcio. È la vita. Sai già tutto ciò che penso e sai già cosa dovrai fare, non sarà facile ma con la tua grinta ci riuscirai. Ti auguro il meglio amico mio, mi mancherai”.