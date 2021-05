Dalot: "È stato un grande anno per me ed è stato un piacere far parte di questo fantastico club"

All'indomani dell'ultima partita della stagione, Diogo Dalot ha pubblicato questo post su Instagram: "Nuovo paese, esperienze diverse, stessa passione! Che stagione ricca di emozioni, con nuovi traguardi da raggiungere e nuove cose da imparare. È stato un grande anno per me ed è stato un piacere far parte di questa squadra e di questo fantastico club. Sono così felice di aver potuto aiutare il club a tornare in Champions League".