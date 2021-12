Eranio compie 55 anni, il Milan: "Tanti auguri ad uno degli invicibili"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un felice compleanno a Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero che oggi compie 55 anni.

Happy Birthday to one of the Invincibles: Stefano Eranio turns 55 today



Tanti auguri a uno degli Invincibili di Mister Capello! ✌️ @BancoBPMSpa #SempreMilan pic.twitter.com/8bJ6I3wKuG