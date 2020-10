FIFA 21, Sandro Tonali è uno dei "One To Watch"

Sandro Tonali, acquisto di punta del Milan nel corso di calciomercato estivo, è uno degli "One To Watch" su FIFA 21, videogame premium partner dei rossoneri. Il giovane centrocampista ottiene così una carta speciale nella modalità "FIFA Ultimate Team" denominata "One To Watch", uno da tenere d'occhio. Nel corso della stagione se Tonali dovesse offrire ottime prestazioni e finire quindi nella "Squadra della Settimana" del celebre videogame, la sua carta speciale si aggiornerebbe ai valori della versione più recente, nonché la più "forte".

