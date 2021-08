Florenzi saluta i tifosi sui social: "Pronto per questa nuova avventura. Ora testa bassa e tanto sudore"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, Alessandro Florenzi ha voluto comunicare tutto il suo entusiasmo per l'inizio dell'avventura con il Milan. Queste le sue parole: "Pronto per questa nuova avventura! Grazie a tutti per avermi accolto con entusiasmo e stima. Ora testa bassa e tanto sudore: concentrato sul campo e sugli obiettivi assieme ai miei compagni! Ciao Roma, per chi conosce davvero me e la mia storia, lasciarti è sempre difficile. Con gratitudine, affetto, e rispetto"