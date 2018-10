FOTO - Nainggolan polemizza con un milanista: "Fai ridere, Biglia si è lanciato in scivolata senza poter prendere il pallone"

Non si placano le polemiche per l'intervento di Radja Nainggolan su Lucas Biglia. Un tifoso del Milan, sotto ad un post pubblicato dall'ex Roma su Instagram, ha commentato duramente l'entrata del centrocampista dell'Inter, accusandolo di aver tentato di far male al giocatore rossonero. Non si è fatta attendere la risposta di Nainggolan che ha risposto in privato al tifoso: "Fai ridere. Parliamo della sua scivolata? Per cosa l'ha fatta? Per prendere la palla? Che non ci sarebbe mai arrivato. Ma che ne sapete di calcio".