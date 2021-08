Franck Kessie di nuovo a Milanello: "Ritorno in famiglia"

Dopo essersi allenato in solitaria nelle giornate di martedì e mercoledì oggi Franck Kessie si è allenato con la squadra, di ritorno da due giorni liberi dopo l'amichevole contro il Real Madrid. L'ivoriano, in trattativa per il rinnovo di contratto, è evidentemente molto felice di essere tornato con i suoi compagni: "Ritorno in famiglia".