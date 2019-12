Giacinti premiata come capocannoniere 18/19: "Vincerlo con questa maglia grande soddisfazione"

Valentina Giacinti, premiata come capocannoniere del campionato femminile 2018/19, è intervenuta su Instagram e ha pubblicato il seguente missaggio di ringraziamenti: "Grazie Associazione Italiana Calciatori per il riconoscimento. Vincerlo con questa maglia è una grande soddisfazione, grazie a tutte le mie compagne, allo staff e alla società per avermi messo nella condizione di vincerlo per la terza volta. Un grazie particolare a Katia Serra e Damiano Tommasi".