Higuain via dal Milan? Il fratello-agente smentisce queste voci

Massimo Brambati, ex difensore e attualmente opinionista TV, ha dichiarato lunedì scorso al Processo di Biscardi: "A Milano vivo nel palazzo di Higuain, ho incontrato Nicolas e mi ha detto che suo fratello al Milan non sta bene, se ne vuole andare". Attraverso Twitter, il fratello-agente di Gonzalo Higuain ha voluto smentire questa indiscrezione: "Mi dispiace sig. Brambati,ma noi non ci siamo mai visti né tanto meno conosciuti.Per tanto non raccontare bugie nei confronti di mio fratello e miei. Grazie".

