Il Milan dedica la vittoria a Kjaer, lui scrive: "Grazie di cuore a tutti"

"Grazie di cuore a tutti". Lo ha scritto Simon Kjaer su Twitter postando le foto dei compagni di squadre con indosso le maglie a lui dedicate. Ieri la squadra si è stretta virtualmente intorno al compagno di squadra, costretto a rimanere ai box per tanti mesi dopo l'intervento al ginocchio.

Thank you from my heart - grazie a tutti🙏#SempreMilan ❤️@acmilan https://t.co/LqCgpexpkQ