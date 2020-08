Il Milan e le immagini dell'allenamento odierno

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno al centro sportivo rossonero. E' stata l'ultima seduta di agosto, prima dell'inizio del settembre che vedrà l'inizio della stagione 20/21.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Ending the month as we mean to go on <br>I rossoneri chiudono il mese di agosto lavorando sodo a Milanello <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeTheReady?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeTheReady</a> <a href="https://t.co/DRTnllA6nt">pic.twitter.com/DRTnllA6nt</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1300470190275260420?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>