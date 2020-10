Il Milan e le immagini dell'allenamento odierno: rientrati i Nazionali

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una serie di foto scattate durante la sessione odierna di allenamento a Milanello. Finalmente rientrati i Nazionali, al lavoro dopo gli impegni delle ultime due settimane. I rossoneri hanno proseguito la preparazione in vista del derby di sabato pomeriggio.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Back from international duty with the derby in sight <br><br>Nazionali al lavoro a Milanello: manca sempre meno a <a href="https://twitter.com/hashtag/InterMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#InterMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/xnM2lQ2J3p">pic.twitter.com/xnM2lQ2J3p</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1316782593719840768?ref_src=twsrc%5Etfw">October 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>