Il Milan e le immagini dell'allenamento odierno: rossoneri al lavoro in vista del Celtic

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune fotografie scattate durante la sessione di allenamento odierna al centro sportivo rossonero. Archiviato il derby di sabato, gli uomini di Stefano Pioli hanno iniziato la preparazione in vista del Celtic.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">The past is the past. A new week begins, full steam ahead! 🚂<br>Derby alle spalle: inizia una nuova settimana, massima concentrazione sulla prossima <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/vktCwgGDD0">pic.twitter.com/vktCwgGDD0</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1318227901985284098?ref_src=twsrc%5Etfw">October 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>