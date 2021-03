Il Milan esalta Kjaer: "Decisivo in difesa e anche in attacco"

"Decisivo in difesa e per la prima volta anche in attacco". Così il Milan sui social ha descritto la prestazione di Simon Kjaer contro il Manchster United, autore del pareggio al 92'.

@simonkjaer1989

Leader at the back and now decisive up front

Decisivo in difesa e per la prima volta anche in attacco #MUFCACM #ClashOfDevils #SempreMilan pic.twitter.com/NdDFnOzpWb