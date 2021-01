Il Milan ricorda Astori nel giorno del suo compleanno: " Il tuo ricordo è sempre con noi. Ciao Davide, ci manchi

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha prontamente ricordato Davide Astori in quello che sarebbe stato il suo 34° compleanno. Queste le parole utilizzate a quasi tre anni dalla sua tragica scomparsa: "Nel giorno del tuo compleanno, il tuo ricordo è sempre con noi. Ciao Davide, ci manchi"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Time flies, but your memory will stay forever. <br>On the day you were born, we're thinking of you, Davide Astori ❤️<br><br>Nel giorno del tuo compleanno, il tuo ricordo è sempre con noi. <br>Ciao Davide, ci manchi ❤️ <a href="https://t.co/keI1JxKmeX">pic.twitter.com/keI1JxKmeX</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1347128343670435845?ref_src=twsrc%5Etfw">January 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>