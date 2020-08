Il Milan ricorda Bryant nel giorno del suo compleanno: "Ci manchi"

Oggi Kobe Bryant, il campione del basket scomparso tragicamente lo scorso gennaio, avrebbe compiuto 42 anni. Per l'occasione, il Milan gli ha dedicato questo messaggio su Twitter: "Quel magico 24 oggi sarebbe diventato un 42. Ci manchi, Kobe". Ricordiamo che Bryant era un grande tifoso rossonero.

Kobe, the magic 24 that would have turned 42 today. Forever missed, never forgotten ❤️



Quel magico 24 oggi sarebbe diventato un 42. Ci manchi, Kobe ❤️ #SempreMilan #SempreKobe pic.twitter.com/iDJSyHbxD2