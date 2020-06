Il Milan ricorda le vittime del Covid-19: "Finché vivremo, voi vivrete con noi"

Con un post sui propri profili social, il Milan ha pubblicato un tributo alle vittime del Covid-19 mandato sugli schermi di San Siro prima della partita contro la Roma: "Finché vivremo, voi vivrete con noi Il nostro tributo alle famiglie delle vittime del Covid-19, trasmesso sul maxischermo di San Siro"

You'll be with us forever

Our tribute to those who have fought and have lost someone dear to them ❤️



Finché vivremo, voi vivrete con noi

Il nostro tributo alle famiglie delle vittime del Covid-19, trasmesso sul maxischermo di San Siro ❤️#SempreMilan #MilanRoma pic.twitter.com/sMUchNEohN