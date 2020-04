Kakà, secondo miglior marcatore brasiliano nella storia della Champions League

Secondo quanto riportato da Opta, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio e dello sport, solo Neymar precede l'ex stella rossonera Kakà nella classifica dei migliori marcatori brasiliani in Champions League. L'asso verdeoro del Psg ha siglato 35 gol in 57 partite mentre l'ex 22 rossonero ha messo a segno 30 gol in 86 partite totali.

