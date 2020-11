Simon Kjaer, intervenuto tramite il proprio profilo Twitter, ha commentato il successo ottenuto sul campo dell'Udinese: "Nessuna paura di Halloween, we stay cool and win".

No Halloween scare for us - we stay cool and win😉 #HappyHalloween2020 #UdineseMilan 1-2 #SempreMilan❤️ pic.twitter.com/xc6T7BGdUK