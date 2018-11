Le scuse di Higuain: "Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perchè non ricapiti"

Attraverso Instagram, Gonzalo Higuain ha voluto scusarsi nuovamente per il suo comportamento in occasione dell'espulsione di ieri contro la Juventus: "Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni, alla società, ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perchè non ricapiti".