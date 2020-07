Mentana su Pioli: "Una persona per bene che ha sovvertito le regole spietate del calcio"

Intervenuto sul proprio profilo Facebook, il giornalista Enrico Mentana ha commentato le voci circa la conferma di Pioli in rossonero. Questo il contenuto del suo post: "Leggo che Pioli, a suon di risultati, ha scongiurato il rischio che sembrava quasi certezza di essere sostituito alla guida del Milan. Quando una persona per bene sovverte le regole spietate del calcio è un successo per tutti. E sono sicuro di pensarla come tanti altri sportivi, tifosi di ogni squadra."