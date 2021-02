Milan, Calhanoglu non si abbatte: "Non molleremo mai"

La sconfitta di sabato sera contro lo Spezia è stata sicuramente una brutta battuta d'arresto per il Milan, che inoltre ieri sera è stato superato in classifica dall'Inter. La squadra allenata da mister Pioli però avrà subito la possibilità di rifarsi, prima giovedì contro la Stella Rossa e poi domenica nel derby di campionato contro i nerazzurri. Nonostante il periodo negativo i rossoneri però non si abbattono come dimostra il post di Calhanoglu su Instagram: "Non molleremo mai".