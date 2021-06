Milan, dalle 15.00 sul canale YouTube ufficiale sarà trasmessa la vittoria sulla Fiorentina di questa stagione

Nonostante il campionato sia finito da qualche giorno, i canali ufficiali del Milan propongono giorno dopo giorno le migliori giocate e partite di questa importante annata. In particolare, sul canale Youtube ufficiale del club, alle ore 15.00 verrà trasmessa integralmente la vittoria al Franchi sulla Fiorentina di questa stagione. Una grande partita figlia di una grande prestazione dei singoli e collettiva.

Today from 3pm CET

Relive with us our 3-2 win at the Franchi in Florence after a truly enthralling clash full of twists and turns 🤩



