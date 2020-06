Milan, gli auguri a Serginho: "Buon compleanno a chi, su quella fascia, non ha mai smesso di correre"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato il compleanno di uno degli ex più amati: Serginho. Il laterale brasiliano compie 49 anni. Questa la dedica: "Buon compleanno a chi su quella fascia sinistra non ha mai smesso di correre. Tanti auguri Serginho"



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Time flies when you're known as the Concorde! 🛩️<br>Happy 49th birthday, Serginho! <br><br>Buon compleanno a chi su quella fascia sinistra non ha mai smesso di correre. Tanti auguri Serginho 😀<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/geoF4nzUJB">pic.twitter.com/geoF4nzUJB</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1276787350501068800?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>