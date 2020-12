Milan, gli indimenticabili successi di Berlusconi: la celebrazione social per l'ex presidente rossonero

Sui propri canali social il Milan ha, da qualche settimana, cominciato a postare video celebrativi degli ex del passato. In questo senso è recentemente toccato a Silvio Berlusconi che è stato omaggiato dal Milan con un podcast che celebra i suoi successi in rossonero, i trofei e i trionfi da presidente.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> Icons 🆕<br><br>Taking you back to the Silvio Berlusconi era: a tale of trophies, triumphs and glory <a href="https://t.co/k2zluibzhx">https://t.co/k2zluibzhx</a> <br><br>Viaggio nell'era Silvio Berlusconi: trofei, trionfi e gloria <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><a href="https://twitter.com/BancoBPMSpa?ref_src=twsrc%5Etfw">@BancoBPMSpa</a> <a href="https://t.co/21W458P3dC">pic.twitter.com/21W458P3dC</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1343939219224461313?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>