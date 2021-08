Milan, i giocatori arrivano al Mestalla: gli scatti prima dell'amichevole col Valencia

Tra circa un'ora il Milan scenderà in campo contro il Valencia, in un match amichevole organizzato dagli spagnoli per il "Trofeu Taronja", la sfida sarà visibile dai tifosi su Sky Sport. I giocatori rossoneri sono arrivati poco fa al Mestalla e sono scesi in campo per la classica "pitch inspection", come dimostrano le foto pubblicate dall'account Twitter del club.

Hola from Valencia

Getting ready for another night of football! #ValenciaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/JlgWxaWWBR — AC Milan (@acmilan) August 4, 2021