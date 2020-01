Milan, Ibrahimovic apprezza l'accoglienza a San Siro: "Grazie mille"

Nonostante oggi contro la Sampdoria non sia arrivata la vittoria, Zlatan Ibrahimovic ha provato grande emozione, come ammesso da lui stesso nel post partita, per il suo ritorno a San Siro con la maglia del Milan. Lo svedese ha sicuramente apprezzato l'accoglienza riservatagli dai tifosi rossoneri come dimostra il suo post su Instagram: "Grazie mille Milan".