Milan, il gol del giorno: l'incornata di Kaladze sotto il diluvio di Perugia

Il gol del giorno scelto dal Milan per i propri canali social è l'incornata di testa di Kaladze sotto il diluvio di Perugia contro i padroni di casa il 30 settembre del 2001. Ecco la rete segnata dal georgiano su cross perfetto di Rui Costa.

Corner preciso di Rui Costa per l’incornata vincente di Kaladze

Rui Costa’s perfect corner kick finds @kakhakala for the precise header pic.twitter.com/oTROsLUmZx