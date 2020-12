Milan, il gol più bello del mese di dicembre è la serpentina di Hauge con il Celtic

Intervenuto sui propri canali social il Milan ha comunicato, nell'ultimo giorno di dicembre e del 2020, la scelta dei tifosi per il gol più bello del dodicesimo mese dell'anno. Tra la serprentina di Hauge contro il Celtic, lo stacco di Theo contro la Lazio, il magnifico destro di Calabria contro il Genoa e il gol da record di Leao contro il Sassuolo, i tifosi rossoneri hanno optato per la rete europea del norvegese contro gli scozzesi.

You’ve voted for @jenspetter99's gem as the best from December!

Keep on pushing



Avete votato quello di Hauge come il miglior gol di dicembre!

Bravo, Jens Petter! #SempreMilan pic.twitter.com/IRilGzOrsj