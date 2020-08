Milan, il miglior gol della stagione è quello di Leao alla Fiorentina

In un contest presentato in questi giorni, i canali social del Milan hanno chiesto ai tifosi rossoneri quale fosse il miglior gol del Milan nella stagione 2019/20. Dopo diverse sfide a prevalere è stato il gol di Rafael Leao alla Fiorentina, una serpentina incredibile con cui il portoghese si è presentato ai tifosi rossoneri.

