Milan, il Q&A divertente per conoscere meglio le rossonere Giacinti e Longo

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso un video con Valentina Giacinti e Miriam Longo. In queste riprese le due calciatrici si pongono domande divertenti l'una all'altra per farsi conoscere meglio dai tifosi rossoneri. Una maniera curiosa, quindi, per conoscere due protagoniste della grande qualificazione alla Champions della squadra di Ganz.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">The strangest and funniest questions: everything we’d like to know, and more about Giacinti and Longo ❤️<br><br>Le domande più insolite e le risposte più divertenti per conoscere meglio le nostre rossonere <a href="https://twitter.com/Giacinti9?ref_src=twsrc%5Etfw">@Giacinti9</a> e Longo ❤️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/XZTdgWvUyT">pic.twitter.com/XZTdgWvUyT</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1394669103886094336?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>