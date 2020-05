Milan, il ricordo social dell'addio delle leggende rossonere nella partita con il Novara

il 13 maggio 2012, nella storia rossonera, è una data che si ricorda con commozione per l'addio di molte leggende rossonere. Nella partita con il Novara, infatti, salutarono i rossoneri Gattuso, Inzaghi, Nesta oltre a Seedorf e Van Bommel. Questo il saluto: "Lacrime ed emozione per l'ultima partita di tre leggende rossonere"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 2012<br>The last of many beautiful memories with these three legends ️<br><br>Lacrime ed emozione per l'ultima partita di tre leggende rossonere ️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/DeR2Gibafw">pic.twitter.com/DeR2Gibafw</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1260523792440360967?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>