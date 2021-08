Milan, le immagini dell'allenamento odierno agli ordini di Pioli

Intervenuto con un post sui propri canali social, il Milan ha condiviso le foto dell'allenamento quotidiano agli ordini di Pioli. La squadra rossonera, dopo la vittoria con la Sampdoria, è tornata al lavoro per preparare la gara con il Cagliari. Queste le immagini.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Laying the foundation for Sunday's game ️<br>Subito in campo per preparare la partita col Cagliari ️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/mKPo63ungb">pic.twitter.com/mKPo63ungb</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1430171082137477132?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>