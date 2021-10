Milan, Pioli compie 56 anni: "I migliori auguri dalla tua famiglia rossonera"

Oggi, 20 ottobre, in casa Milan è una giornata importante. È infatti il compleanno di mister, Stefano Pioli, nato a Parma proprio questo giorno nel 1965. Oggi il tecnico rossonero compie 56 anni e la società, tramite i suoi account social, gli ha subito dedicato un post di auguri scrivendo: “Il nostro Mister compie 56 anni. I migliori auguri dalla tua famiglia rossonera”. Pioli è stimato e ben voluto da tutto l’ambiente e da quando è arrivato ha collezionato 99 partite ufficiali da allenatore. I risultati sono buoni con 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte. Auguri mister!

56 years ago, the Boss was born.

The Rossonero family wishes you a splendid birthday: Stefano Pioli ️



Il nostro Mister compie 56 anni

