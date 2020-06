Milan Primavera, gli auguri al centrocampista Alessio Brambilla

Sul proprio profilo Twitter del settore giovanile, il Milan ha celebrato il diciannovesimo compleanno di Alessio Brambilla. Il mediano rossonero, militante in Primavera, quest'anno ha disputato 13 partite mettendo a segno 4 assist.

Growing into a young man as you turn 1⃣9⃣ today #HBD Alessio Brambilla

Buon compleanno al nostro centrocampista Alessio Brambilla: 1⃣9⃣ #MilanPrimavera #SempreMilan pic.twitter.com/HdCY7e98f9