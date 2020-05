Milanello, il video della sessione d'allenamento odierna dei rossoneri

A Milanello i giocatori rossoneri continuano con le loro sessioni di lavoro fisico individuale in attesa che venga dato il via libera per tornare ad allenarsi in gruppo. Il profilo Twitter del Milan ha postato un video dell'allenamento odierno.

Our cameras take you inside Thursday's training session at Milanello ️



Telecamere accese a Milanello per l'allenamento del giovedì ️#SempreMilan pic.twitter.com/x6nH9M1kpS — AC Milan (@acmilan) May 14, 2020