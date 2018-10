Milanello, le immagini del test tra Prima Squadra e Primavera

E' stata una giornata di test in famiglia quella odierna a Milanello. La squadra di Gattuso, infatti, ha sfidato la formazione Primavera, vincendo la partita grazie alla doppietta di Tsadjout e dai gol di Bertolacci ed Abate. Ecco i momenti salienti del test amichevole condivisi dal club rossonero su Twitter.

Here are the highlights from todays' friendly match between the First Team and #MilanPrimavera

Ecco gli highlights dell’amichevole di oggi a Milanello#ANewMilan pic.twitter.com/ULvVSaPZLQ