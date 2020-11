On this day - 08/11/92: Napoli-Milan 1-5, poker di Van Basten al San Paolo

Esattamente 28 anni fa il Milan otteneva una vittoria importantissima contro il Napoli. Questa partita, in particolare, è da ricordare per i 4 gol di Van Basten: il cigno di Utrecht mise a segno quattro reti di pregevole fattura al San Paolo per un 1-5 finale completato dai gol di Zola per il Napoli e da Eranio per i rossoneri. Il campionato fu ad appannaggio dai rossoneri che lo vinsero con grande merito.

#OnThisDay: @MarcoVanBasten show at San Paolo



🦢 The Swan was on fire netting 4 goals vs Napoli

🦢 Il Cigno di Utrecht inarrestabile contro il Napoli #SempreMilan pic.twitter.com/8WiyUT9ToY — AC Milan (@acmilan) November 8, 2020