OTD - Il Milan trionfa nella prima edizione della Supercoppa Italiana contro la Samp

14 giugno 1989, San Siro. Milan e Sampdoria si sfidano nella prima edizione della Supercoppa Italiana e i rossoneri trionfano in grande stile con un 3-1 che non lascia spazio a interpretazioni. Per i rossoneri, in particolare, andarono a segno Rjikaard, Mannari e Van Basten che risposero al vantaggio di Sacchi. Questi gli highlights pubblicati dal profilo Twitter del Milan.

#OnThisDay vs Sampdoria 🤩

32 years ago, our first Supercoppa Italiana, courtesy of Rijkaard, Mannari and van Basten



32 anni fa alzavamo sotto il cielo di San Siro la prima Supercoppa Italiana della nostra storia #SempreMilan pic.twitter.com/b5Ue5iVYiF — AC Milan (@acmilan) June 14, 2021