Suso dedica il gol con la Samp a moglie e figlio in arrivo: "Questo è per voi!"

Dopo lo splendido gol segnato contro la Sampdoria, Suso ha indicato verso la tribuna stampa in segno di dedica. E' lo stesso spagnolo a spiegare il senso del suo gesto, con questo post su Instagram: "Alicia e Alessio, questo è per voi". Una rete fondamentale per la classifica del Milan con dedica alla moglie incinta e al figlio in arrivo tra pochi giorni.