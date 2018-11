Twitter, il Milan e le immagini dell'allenamento odierno

Il Milan intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune immagini dell'allenamento odierno a Milanello, con il rientro di alcuni Nazionali. La squadra lavora in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

First internationals back at Milanello: watch the training session

Ritornano i primi nazionali a Milanello: guarda l'allenamento #LazioMilan pic.twitter.com/HhysCax2wx